La 2ème ligne de tram doit passer par St Pierre-des-Corps selon les élus

Lors du conseil municipal extraordinaire de St Pierre-des-Corps mardi soir, les élus ont réaffirmé leur accord sur la desserte des hôpitaux Trousseau et Bretonneau. Ils sont favorables à une deuxième ligne qui favorise un axe Est/Ouest, et donc la gare TGV et le quartier de la Rabaterie à St Pierre.

Après la riche la semaine dernière, Frédéric Augis, le vice-président de Tours-Métropole, chargé des transports, était donc convié au conseil municipal extraordinaire de St Pierre-des-Corps consacré à la deuxième ligne du tram. A cette occasion, les élus ont réaffirmé leur accord sur la desserte des deux pôles hospitaliers Trousseau et Bretonneau, estimant qu'il faut de la complémentarité avec l'axe Nord-Sud

St Pierre-des-Corps, une ville dynamique

Les élus estiment que St Pierre ne peut pas être oubliée.C'est la 4ème ville de Touraine avec16 000 habitants, a une dynamique démographique la plus forte de l’agglomération relativement à sa population - plus de 250 naissances par an au cours des dernières années. Elle va développer de l’habitat à l’est vers La Ville-aux-Dames, dans le secteur de la Morinerie et autour du site Primagaz après la levée du risque industriel.

Pas de tram, pas de contribution financière ?

Les élus rappellent que St Pierre-des-Corps abrite 1000 entreprises porteuses de 10.000 emplois occupés par des salariés de l’ensemble du territoire métropolitain ; elle est la deuxième ville contributrice pour les ressources fiscales apportées par les entreprises à Tours Métropole, avec près de 20% de cette ressource. Un argument financier que répète constamment la maire de St Pierre, la communiste Marie-France Beaufils.

Il est aussi rappelé par les élus que la présence de la gare TGV fréquentée quotidiennement par 12.000 voyageurs lui confère un rôle particulier dans les besoins de transports domicile-travail.

Aucun obstacle juridique et technique

Dans leur communiqué commun, les élus rappellent que les emprises foncières d’ores et déjà acquises par la commune permettront de produire une ligne à un moindre coût pour l’ensemble de la collectivité - pour ne reprendre que le site le plus connu, l’avenue Jean-Bonnin est pré-aménagée pour le passage d’un tramway.

Il est tout à fait possible, comme l’a montré une étude de faisabilité, de relier le centre-ville aux Atlantes en traversant les voies SNCF à leur point haut, puis de poursuivre vers l’hôpital Trousseau.

Enfin, les élus corpopétrussiens rappellent que c'est une belle dynamique de désengorgement et de réorientation des flux circulatoires, sans oublier les 5 300 habitants du quartier de la Rabaterie que l’on ne saurait laisser à l’écart de la solidarité au sein de la métropole.