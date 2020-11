La 2x2 voies entre l'A36 et l'échangeur de la gare TGV ouverte à la circulation le 10 novembre

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui circulent sur la RN 57 entre Besançon et la Haute Saône: la portion de la RN 57 élargie à 2x2 voies entre l'autoroute A36 et l'échangeur de la gare TGV sera mise en service mardi 10 novembre, après plus de quatre ans de travaux et de bouchons récurrents.

C'est la fin d'une longue attente pour les usagers de la RN 57 au nord de Besançon: la portion de la route nationale à 2x2 voies entre l'échangeur de l'A36 à Valentin et l'échangeur de la gare TGV à l'entrée de Cayenne sera mise en service mardi prochain 10 novembre. Les travaux d'élargissement avaient débuté au printemps 2016 et le chantier a provoqué au fil de ces dernières années de nombreux ralentissements et bouchons sur cette voie d'entrée et de sortie de la capitale comtoise.

Les travaux proprement dits sont terminés depuis la mi-octobre. Ces dernières semaines se sont déroulés les audits et procédures de vérification de sécurité et les quelques derniers petits travaux d'ajustement ont été réalisés au cours de la semaine écoulée. Ce lundi 9 novembre, les agents doivent procéder à l'enlèvement des cônes bloquant l’accès à la seconde voie et au démasquage des panneaux de signalisation, avant l'ouverture effective de cette nouvelle portion de 2x2 voies de 4 km ce mardi 10 novembre. .

Des limitations de vitesse à 70 et 90 km/h

À compter de la mise en service, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur la portion comprise entre l’échangeur de l’A36 et la sortie de l’échangeur « Espace-Valentin Nord » , au niveau de l’ancien carrefour avec la RD5. Cette limitation est imposée pour des questions de sécurité routière en raison de la grande proximité des deux échangeurs et de l’enchaînement courbe-contre-courbe au niveau de Miserey-Salines. Sur le reste de la section, il faudra se contenter de 90 km/h au lieu de 110, une décision prise pour répondre aux craintes des riverains vis-à-vis de la pollution atmosphérique et des nuisances acoustiques.

La nouvelle 2x2 voies a le statut de « route express », cela signifie notamment que son accès sera interdit en permanence aux piétons, aux cavaliers, aux cycles, aux animaux, aux véhicules à traction non mécanique (dont les vélos), aux cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur (dont les voiturettes), aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics. Le stationnement y est interdit sauf en cas de nécessité absolue. Sa traversée n’est possible que par des franchissements et par des passages dénivelés.

Une voie verte mise en service en parallèle

Cette ouverture à la circulation s’accompagne également de la mise en service de la nouvelle voie verte qui permet aux cyclistes et piétons de relier Miserey-Salines et Châtillon-le-Duc. Elle débute dans le prolongement de la rue « Sous les Vignes » à Miserey- Salines, à terme cette voie verte ira jusqu'au giratoire de Devecey, mais pour l'instant elle rejoint la RN 57 à Cayenne, le temps que l'ensemble du projet soit mené à bien.

Car il faudra encore de la patience avant de voir s'achever la deuxième phase des travaux, le contournement du hameau de Cayenne. Les ouvrages d’art sur cette portion de près de 2 km sont en cours de réalisation, et la mise en service de ce contournement est prévu pour 2024.