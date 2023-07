La 2X2 voies entre Luçon et l'échangeur de Sainte-Hermine sur l'A83 est sur les rails

La ville de Luçon dans le sud Vendée sera dans quelques années reliée à l'autoroute A83 par une 2x2 voies. Le sujet était débattu ce vendredi par les conseillers départementaux. Le projet de 45 millions d'euros entre l'échangeur de Sainte-Hermine et Luçon empruntera en partie la voie existante élargie, et nécessitera de dévier avec une nouvelle route par le sud les deux bourgs de Saint-Jean-de-Beugné et Sainte-Gemme-la-Plaine.

13.000 véhicules jour et plus de 20.000 l'été

"On a 13.000 véhicules par jour en moyenne annuelle, et en pointe d'été, il arrive qu'on passe à plus de 20.000 véhicules, explique le maire de Sainte-Gemme-la-Plaine, Pierre Careil, et dans ce lot-là, il y a 2.000 camions. C'est quand même très très difficile à supporter". Mais l'élu reconnaît que la déviation ne sera pas sans conséquences pour la commune traversée par cette ancienne route nationale 137 (axe Saint-Malo, Rennes, Nantes-Bordeaux) depuis 1760 : "C'est une vraie mutation pour nous. Donc, il y a des choses à prévoir pour garder la vitalité du centre-bourg. Beaucoup de communes ont su rebondir avec une déviation. C'est un plus à terme, en qualité de vie. À nous de jouer".

"L'été on doit parfois fermer la sortie d'autoroute de Sainte-Hermine", Dominique Bonnin

Cette nouvelle route, qui sera doublée d'une piste cyclable, est aussi très attendue à Luçon. "L'été, on était obligé de fermer momentanément la sortie de l'autoroute de Sainte-Hermine, pour dévier les gens vers Fontenay-le-Comte, explique le maire de Luçon, Dominique Bonnin, ce n'est pas entendable. Ça permettra déjà de désengorger puis d'avoir une entrée sur Luçon plus efficace".

La 2X2 voies contournera pas le sud Saint-Jean-de-Beugné et Sainte-Gemme-la-Plaine

Mais ces déviations suscitent des craintes pour des commerces situées sur la route existante. "Ça va être beaucoup plus calme, confie Corinne, employée d'une station-service à Saint-Jean-de-Beugné, les gens ne s'arrêteront plus pour venir faire pipi ou acheter une petite boisson. Comme il y aura moins de passage, on passera en 24h/24. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous".

L'enquête publique est prévue l'an prochain en 2024 et le début des travaux fin 2026. Les déviations de Saint-Michel-en-l'Herm, dans le Sud-Vendée, et de Marans, en Charente-Maritime sont également programmées.

Routes : les chantiers en cours dans le canton de Luçon

