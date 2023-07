La 2x2 voies sur la RD 932 à Ustaritz enfin inaugurée, le projet aura pris 20 ans

C'est ce que l'on appelle un serpent de mer, un dossier qui revient régulièrement et qui n'en finit pas. Ça y est : la mise en 2x2 voies de la RD932 au niveau d'Ustaritz a officiellement été inaugurée ce vendredi 7 juillet en présence de nombreux élus. Cet agrandissement de la route concerne une parcelle allant du giratoire de Planuya à celui de Kapito-Harri. Le coût total des travaux s'élève à 15.5 millions d'euros.

De nombreux élus ont assisté à cette inauguration © Radio France - Oihana Larzabal

25.000 véhicules empruntent chaque jours cette route. C'est l'une des entrées de Bayonne les plus congestionnées. Après 20 ans d'attente, elle est donc enfin sécurisée. "Ouf ! Enfin !" s'exclame Bruno Carrère, le maire d'Ustaritz. "Il y a eu une accélération ces derniers mois, ça veut dire plus de travaux, plus de perturbations. Donc là on est vraiment satisfaits !" se félicite l'édile. Cette accélération n'a "strictement rien à voir avec le passage du Tour de France " assure Philippe Etcheverria, conseiller départemental en charge des infrastructures.

L'un des chantiers les plus long du Pays Basque

La mise en 2x2 voies de la route départementale 932 avait été déclarée d'utilité publique en 2003. Les travaux avaient débuté six ans plus tard. Ils avaient repris en 2017 après une pause "pour cause de changement de majorité au Conseil général" explique l'actuel président, Jean-Jacques Lasserre.

La création de ce rond-point a contraint les organisateurs du Tour de France à changer le parcours de la troisième étape © Radio France - Oihana Larzabal

En 2017, le Conseil départemental avait voté un budget pluriannuel de 7.5 millions d'euros pour terminer les derniers 1.100 mètres de la RD932. La construction de deux ponts , d'un ouvrage hydraulique et d'un rond point a été nécessaire. À la fin du chantier, la facture s'élève affiche un million d'euros de plus. C'est ce qui explique la lenteur des travaux pour Philippe Etcheverria : "lorsque vous avez un investissement de 8.5 millions d'euros pour 1.1 km de route, comprenez bien que cela ne peut se faire en un an !" Et l'élu rappelle également que le Conseil Départemental doit entretenir 4.500 km de routes sur tout son territoire.

