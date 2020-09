Plan de relance : des aides confirmées pour la 3e ligne de métro à Toulouse

La 3e ligne de métro prévue à Toulouse fera bien partie du plan de relance présenté cette semaine par le gouvernement. Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, l'a confirmé ce vendredi matin sur Twitter.

Une confirmation après la demande du maire de Toulouse

Une information reprise ensuite sur le réseau social par le maire de Toulouse LR Jean-Luc Moudenc, qui l'avait déjà évoqué quelques jours auparavant avec le Premier ministre Jean Castex. Il l'avait d'ailleurs évoqué au micro de France Bleu Occitanie : "Nous avons constaté, dit-il, que notre projet correspondait aux critères de l'État et j'ai donc bon espoir que nous soyons dans le plan de relance qui sera annoncé dans quelques jours et qui sera ensuite précisé territoire par territoire (...) J'ai senti que le Premier Ministre se disait dans sa tête que l'État serait au rendez-vous et que je n'aurai pas à attendre un an pour avoir exactement le montant de la participation de l'État".

Toulouse Métropole espère obtenir 200 millions d'euros de l'État sur un projet chiffré à 2,7 milliards d'euros.