La 4G d'Orange déployée sur toute l'autoroute A13 de Paris à Caen

L'autoroute A13, entre Paris et Caen, est désormais couverte de bout en bout par la 4G d'Orange. 150 antennes ont été déployées. Après une série de tests qui ont eu lieu pendant la première quinzaine de juillet, l'opérateur annonce qu'il n'y a plus de coupures sur son réseau.

Beuzeville, France

150 antennes ont été installées par Orange pour permettre le déploiement de la 4G en totalité sur l'A13. Un investissement conséquent pour l'opérateur, "c'est 100.000 euros l'antenne" souligne Marc Maouche, le délégué régional d'Orange. Une couverture à 100%, avec un peu plus d'un an de retard sur le calendrier prévu, en raison des difficultés rencontrées sur le parcours : la forêt de Bord, dans l'Eure à hauteur de Louviers, mais surtout la cuvette à proximité du château de Robert le Diable, dans la métropole rouennaise et, dans une moindre mesure, la zone de Dozulé. Une situation qui avait le don d'agacer Hervé Morin, "à chaque fois que j'avais une coupure, j'envoyais un texto au directeur régional d'Orange, que ce soit le matin, le midi, le soir, la nuit, le week-end dimanche compris, avec le kilomètre exact où il y avait la rupture". Pour confirmer ses propos, le président du conseil régional de Normandie, qui parcourt 15.000 km par mois, sort son téléphone portable et fait défiler la longue liste de SMS échangés avec Marc Maouche.

La haute définition pour la télévision et la vidéo en streaming

Avec sa 4G, Orange promet une utilisation plus fluide des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables, à condition qu'ils soient compatibles 4G. Regarder une série ou la télévision en haute définition en streaming deviennent possibles. Le réseau assure aussi aux passagers de pouvoir passer de longs appels téléphoniques, au delà de 20 minutes, sans plus aucun risque de coupure. Pour les usagers de l'autoroute entre Rouen et Le Havre, ce n'est pas pour tout de suite, "on a une obligation réglementaire pour 2025" répond Marc Maouche.

Prochaine étape, les trains Intercité en 2020

Sur le réseau ferré, 220 antennes seront installées : 106 sont déjà réalisées, 85 sont en travaux et 29 toujours en négociation avec les propriétaires fonciers. "Fin 2020, la couverture sera totale" promet Hervé Morin, avec_"une qualité comparable à la 4G dans le TGV entre Paris et Lyon"_. Deux lignes Intercité sont concernées, les deux premières de France : Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre ainsi que le tronçon Lisieux-Deauville.