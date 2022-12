La barrière de péage de Chambéry-Nord fermée quatre nuits, dans le sens des sorties, du 12 au 16 décembre

La deuxième semaine d'intervention pour réaliser les enrobés de la plateforme de péage de l'A43 débute ce lundi 12 décembre. La barrière de péage de Chambéry-Nord sera donc fermée :

- dans le sens des sorties, pour 3 nuits du 12 au 15 décembre, de 20 heures à 6 heures.

- dans sa totalité pour la nuit du 15 au 16 décembre, de 20 heures à 6 heures.

"Ces interventions nécessitent des fermetures complémentaires" précise AREA :

- La VRU et la bretelle de la Motte-Servolex depuis le giratoire de la RD16 en direction de la VRU seront fermees dans le sens Chambéry vers Aix-les-Bains, la nuit du 13 au 14 décembre, de 20 heures à 6 heures. L'accès à l'A43 et l'A41 sera toujours possible par la bretelle 13.12 depuis la VRU dans le sens Aix vers Chambéry.

- La VRU dans le sens Aix vers Chambéry et la bretelle 13.12 desservant la barrière de péage depuis la VRU dans ce même sens seront fermées la nuit du 14 au 15 décembre de 20 heures à 6 heures. L'accès à l'A41 direction Annecy depuis la VRU est possible cette nuit-là par la nouvelle bretelle de l'échangeur. Pour l'A43 direction Lyon, les usagers peuvent se rendre à l'échangeur d'Aix-Sud.

- Le parking de covoiturage situé en latéral de la barrière de péage est également inaccessible de jour comme de nuit depuis le samedi 3 décembre. Il sera de nouveau en fonction à partir du vendredi 16 décembre, à 6 heures.

Les parkings de covoiturage de La Cassine, Landiers-Nord, Denis Papin et Villarcher restent disponibles pour les usagers pendant cette fermeture.

Les travaux étant soumis aux aléas météorologiques, les dates et horaires peuvent être modifiées en dernière minute Les informations actualisées seront alors disponibles sur le site A43.aprr.com.