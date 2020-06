La base d'Orléans Bricy saluée pour sa mobilisation durant la crise sanitaire

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, était en visite ce mercredi sur la base d'Orléans Bricy. Elle a notamment rencontré des équipages de l'A400M. L'avion gros porteur a assuré des missions sanitaires et logistiques dans le cadre de l'Opération Résilience.

L'heure était aux félicitations et aux remerciements ce mercredi sur la base aérienne d'Orléans-Bricy. La secrétaire d'Etat, Geneviève Darrieussecq est venue saluer tous les militaires qui sont restés mobilisés durant la crise du coronavirus. Et c'était le cas notamment des équipages de l'Airbus A400M. L'avion gros porteur a d'abord joué un rôle sanitaire important en assurant le transfert de 16 malades de l'est de la France vers d'autres régions où l'activité hospitalière était moins tendue.

Un A400M sur le tarmac de Bricy © Radio France - Patricia Pourrez

" On a réaménagé le ventre de l'appareil" explique le lieutenant-colonel Brunet. " Il a fallu qu'on soit réactif assez vite alors on imaginé plusieurs options pour le matériel, éventuellement des sas de décontamination. Mais, ça montre que cet avion est très modulaire. On peut transporter des blessés légers et aujourd'hui aussi des patients lourdement médicalisés."

Une mission d'un mois en Polynésie Française

Pour la première fois aussi, un avion A400 M a été déployé durant un mois en Polynésie Française durant la crise du Coronavirus. Il a assuré du transport de matériels entre les différentes îles et des rapatriements de ressortissants français bloqués à Auckland, en Nouvelle Zélande. " Jusqu'à présent avec l'A400M, on avait beaucoup travaillé sur l'aspect tactique avec des largages de parachutistes " explique le colonel Stanislas Michel, commandant de la base de Bricy. " Là, cette mission en Polynésie a redonné un accélérateur sur les missions logistiques de l'avion. On est parti au bout du monde, pendant un mois donc il fallait tout prévoir y compris des pannes mais heureusement, il n'y en a eu aucune".

La secrétaire d'Etat découvre les détails de la mission en Polynésie © Radio France - Patricia Pourrez

Un nouvel ennemi nous a assaillis

Avant de quitter la base de Bricy, Geneviève Darrieussecq a salué dans un court discours l'ensemble des militaires français qui " à l'instar des personnels soignants ont été en première ligne" face à ce " nouvel ennemi invisible, insaisissable qui nous a assaillis". La secrétaire d'Etat s'est notamment adressé aux militaires du 12ème régiment de cuirassiers d'Olivet qui, en lien avec la base de Bricy, ont organisé pendant 6 semaines une distribution de 50.000 masques et de 9.000 litres de gel hydroalcoolique dans des Ehpad et des pharmacies du Loiret. "Bravo à vous tous !! Nous sommes fiers de votre engagement sans faille, de votre agilité, de votre savoir-faire. Les armées ont été exemplaires dans cette période et ici, vous en êtes l'illustration" a conclu la secrétaire d'Etat.