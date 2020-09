La Baule: priorité aux vélos sur le front de mer pendant une semaine

A voir le sourire de Claudine juchée sur son vélo, les cyclistes apprécient le plan provisoire de circulation qui leur attribue la voie côté mer. Pendant une grosse semaine, les voitures ne peuvent emprunter le remblai côté mer, il est totalement dédié aux vélos, trottinettes ou poussettes. En plus de mieux profiter de la vue, les cyclistes n'ont plus à se soucier des portières des voitures en stationnement qui présentent un réel danger. La Municipalité souhaite que le "vélo soit un acteur majeur de la ville". La voirie, côté immeubles, reste accessible aux véhicules motorisés dans le sens Pornichet-Le Pouliguen.

C'est génial, parfait. Je voudrais que ce soit comme ça tout le temps. Je viens tous les jours me balader, c'est une bonne initiative. On se sent en sécurité et ça permet de profiter encore plus de la vue sur la mer". Claudine, retraitée et cycliste