La Bérarde, en attente d'une vie normale, après l'éboulement tombé jeudi sur sa seule route d'accès

Encore une journée passée à déblayer la départementale 530 qui va à la Bérarde ce mardi dans la vallée du Vénéon en Oisans. Il s'agit d'enlever les milliers de mètres cubes de roches et de boue qui sont tombés jeudi dernier 500 mètres en aval de l'entrée du hameau, suite à de violents orages. "On a estimé dans un premier temps le volume des matériaux qui sont tombés à 4000 mètres cubes. Mais au vu de ce qu'il y a encore aujourd'hui sur la route, ce serait plutôt 6000 m2", estime Jean-Louis Arthaud, le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans dont dépend le hameau. "On a déjà eu des éboulements, mais avec cette ampleur, c'est exceptionnel", ajoute l'élu.

Toujours un accès sur des créneaux horaires réduits à ce jour

En attendant que la route soit dégagée, on n'accède à la Bérardeque pendant des créneaux horaires réduits (entre 8 et 10 heures le matin, et 16 et 18 heures le soir) afin de laisser travailler les engins dans la journée. Et on contourne l'éboulement en empruntant une piste boueuse et cahoteuse jusqu'à ce que la chaussée soit complètement dégagée. Ce sera encore le cas ce mercredi matin, une décision sera prise à midi pour une éventuelle réouverture en libre accès dans l'après-midi.

La chaussée se trouve sous l'amas de roches encore à dégager © Radio France - Véronique Saviuc

La peur d'être bloqués pour les vacanciers

Cette limitation de circulation a dissuadé de nombreux randonneurs, grimpeurs et alpinistes de venir à la Bérarde pendant le week-end du 15 août qui est normalement le moment fort de la saison. Le camping s'est vidé vendredi dernier, au lendemain de l'éboulement mais il y a encore 160 vacanciers installés sur le terrain situé à l'entrée du hameau et au bord du Vénéon. "Ceux qui avaient peur d'une nouvelle fermeture sont partis, mais d'autres sont montés ou restés, pour profiter de la fin de l'été et de leurs vacances", précise Sandra la responsable du camping.

C'est son mari qui était sur place au moment de l'éboulement, c'est lui qui a donné l'alerte. Mais les campeurs eux-mêmes n'ont pas entendu les blocs de rochers qui s'éboulaient en bas de la Combe de Pierre Noire. "Avec le torrent du Vénéon qui était très gros au moment de l'orage, avec la pluie, la grêle et le tonnerre, le bruit de l'éboulement a été couvert", explique Sandra.

Le camping de la Bérarde accueille 160 vacanciers qui veulent continuer à profiter de la montagne © Radio France - Véronique Saviuc

Les rues de la Bérarde étaient inhabituellement vides pour le week-end du 15 août

Parmi les vacanciers qui ont choisi de rester, Guillaume, 48 ans et sa famille qui sont venus de Stuttgart pour faire de l'alpinisme à la Bérarde : "On était en refuge au moment de l'éboulement, au Soreiller. Quand on est descendu, on a dû laisser notre voiture en dessous et marcher jusqu'au camping. On l'a récupérée le lendemain entre 8 heures et 10 heures. Et maintenant, on est bien là dans ce camping pour continuer à faire de la montagne."

Dans le hameau de la Bérarde, les rues sont vides. Pourtant il fait beau, au contraire du terrible mois de juillet pluvieux de cette année. Christine tient le café restaurant "L'escalade", elle espérait à la faveur de la belle météo rattraper son mauvais début de saison pendant le week-end du 15 août, mais les touristes ne sont pas venus : "Espérons que la route soit rétablie rapidement, pour que l'on termine en beauté !", sourit-elle tristement.

L'épicerie a continué à être approvisionnée en pain et fruits et légumes © Radio France - Véronique Saviuc

Une épicerie approvisionnée par portage pendant quelques jours

Même amertume dans le magasin d'en face, l'épicerie que tient Pascal : "On n'a vu personne pendant le week-end du 15 août parce qu'un panneau lumineux annonçait "route fermée" dans la vallée, pourtant il faisait beau". Son épicerie a été normalement approvisionnée. En pain grâce aux gendarmes du PGHM en poste à la Bérarde. Et en fruits et légumes, grâce à du portage, "à l'ancienne", s'amuse Pascal : "Le livreur était d'un côté de l'éboulement, nous de l'autre côté avec notre véhicule, et entre les deux, on a porté les fruits et légumes à dos d'homme. Il y avait des gens qui regardaient et qui nous ont aidé, la solidarité a marché".

La D530, une route étroite et souvent touchée par des éboulements © Radio France - Véronique Saviuc

Nicole, une vacancière de la Haute-Marne vient tous les ans à la Bérarde. Elle est arrivée avant l'éboulement et redoute le jour où elle devra reprendre la route. "Déjà la route me dérange, pour monter. Je la fais parce que j'aime beaucoup la Bérarde. Mais j'ai toujours de l'appréhension. Vous imaginez qu'un rocher peut tomber à tout moment quand vous passez. Je pense que la route est toujours dangereuse, même quand il n'y a pas d'éboulement, ça peut nous tomber dessus à tout moment". Et elle ajoute : "Samedi on va descendre en se disant "vivement qu'on soit en bas, et pour l'instant, on n'y pense pas".

La D530, une route très étroite où les chutes de pierre sont fréquentes

Un bloc de plus de 10 tonnes tombé sur la route pendant l'éboulement et mis sur le côté © Radio France - Véronique Saviuc

Le problème des chutes de pierre est récurent sur cette route de fond de vallée dominée par des pentes très abruptes et fermée l'hiver à cause des risques d'avalanche. Le maire de Saint-Christophe-en-Oisans Jean-Louis Arthaud se bat pour qu'elle soit élargie dans ses parties les plus étroites "pas pour faire une autoroute, pour que l'on puisse se croiser". Actuellement, il y a régulièrement le long de la route des "garages" pour que les véhicules puissent se mettre sur le côté pour permettre à ceux qui viennent en face de passer.

