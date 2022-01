La Bourgogne Franche-Comté, première région à ouvrir la totalité de ses TER à la concurrence

1.951 km, 17 lignes de TER ouverts à la concurrence. Jeudi 27 janvier, la Bourgogne Franche-Comté est devenue la première région de gauche de France à ouvrir à la concurrence l'ensemble de ses trains régionaux, à partir du 1er janvier 2026. La mesure a été votée en conseil régional, avec 55 voix pour, 27 contre et 17 abstentions, soit par une forte proportion d'élus. Autrement dit, des entreprises de transport privées vont pouvoir répondre à des appels d'offres ce qui pourrait, à terme, mettre fin à la mainmise de l'opérateur historique pour les TER.

La convention qui lie la Région à la SNCF arrivera à son terme fin 2025. Ce vote s'inscrit dans le cadre du droit européen qui impose la mise en concurrence du trafic ferroviaire régional à partir de décembre 2023, comme cela est déjà le cas pour les lignes TGV depuis décembre 2020. La majorité souhaite que cette concurrence profite aux usagers.

Le Parti communiste et le Rassemblement national opposés à la mesure

Les débats ont divisé la majorité PS, Verts, PC du Conseil Régional. Les huit élus communistes, qui appartiennent à la majorité régionale de 57 sièges aux côtés du PS et d'EELV, ont voté contre. La présidente du groupe régional du PCF, la Belfortaine Muriel Ternant, a dénoncé une "décision précipitée". Le RN a également voté contre, son chef de fil Julien Odoul dénonçant une "arnaque qui signe la condamnation à mort du service public des transports".

La présidente socialiste de la région, Marie-Guite Dufay, s'est retranchée derrière "la loi qui impose", promettant "un service aux usagers amélioré et une offre encore plus adaptée". Cinq régions, toutes tenues par la droite, ont lancé un processus d'ouverture à la concurrence : l'Île-de-France l'a fait sur tous les trains exploités par la SNCF et quatre sur une partie seulement de leur réseau (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-France, Grand Est, Pays-de-la-Loire).

Ce vendredi 28 janvier, l'élue belfortaine Muriel Ternant, présidente du groupe communiste à la Région, sera l'invitée de France Bleu Belfort Montbéliard à 8heures.