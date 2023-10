La bretelle Schloesing à Marseille ouvre aux automobilistes le 7 octobre

Elle était attendue pour certains depuis longtemps, dans les cartons de la métropole depuis des années, la voici donc inaugurée : la bretelle Shloesing à Marseille qui relie le Boulevard Shloesing au tunnel Prado Carénage ou vers l'autoroute A50. D'une longueur de 845 mètres, cette bretelle a pour but de désengorger un quartier saturé, en attendant également le tramway. Il s'agit en fait de deux voies. Dans les deux cas vous ne payez rien grâce à un système de reconnaissance de votre badge ou de votre plaque. Si vous choisissez d'emprunter le tunnel, il faudra évidemment vous délester des 3 euros 20 de la traversée.

Le but de la bretelle est de désengorger un quartier très saturé. © Radio France - Laurent Grolée

"Pas un aspirateur à voitures"

La société du tunnel a déboursé 100 millions d'euros pour 40 mois de travaux et 200 ouvriers à pied d'œuvre. Un désengorgement promis en lieu et place des anciennes passerelles Schloesing aussi métalliques que laides. Elles ont été démontées en aout 2021 et en un temps record de 56 heures. Un projet longtemps critiqué par l'opposition, la présidente de la Métropole Martine Vassal se défend d'avoir inauguré un aspirateur à voitures : "C'est complémentaire. Je pense qu'il ne faut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres : 80% des déplacements en France se font par la route et par la voiture. Il faut permettre aux personnes de pouvoir se déplacer le plus possible en mode doux et ceux qui ont besoin de prendre la voiture pour sortir de la ville pourront aussi le faire grâce à cette bretelle".

Inauguration de la bretelle par la métropole d'Aix-Marseille. © Radio France - Laurent Grolée

Martine Vassal qui en profite pour rappeler l'autre projet "routier" à Marseille : le boulevard urbain sud qu'elle espère bientôt voir également ouvert. La bretelle Schloesing, elle, ouvre samedi aux automobilistes.