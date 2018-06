Les automobilistes circulant sur l'A85 en provenance de Vierzon et à destination de Tours sont invités à sortir à la bretelle N°10 à Esvres et de suivre les itinéraires de déviation.

En raison de la pose de corniches et de barrières sur l'ouvrage de la bretelle Vierzon-Tours de l'autoroute A85, la bretelle sera fermée dès ce lundi 25 juin et jusqu'au 29 juin. Les automobilistes circulant sur l'A85 en provenance de Vierzon et à destination de Tours sont invités à suivre l'itinéraire de déviation mis en place à la sortie N°10 à Esvres.