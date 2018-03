La Bridoire, France

Cela fait plus de 35 ans que Gilbert Schiavon vit route du Palais, à La Bridoire, en Savoie et tous les jours il a peur en sortant de son quartier. Le croisement entre la petite route communale et la départementale qui traverse le village est "dangereux", selon lui. Après une énième frayeur fin janvier, cet habitant à la retraite, a décidé d'écrire une lettre ouverte à la mairie et aux différentes autorités pour demander des travaux de sécurisation et d'amélioration de la signalisation.

Selon les habitants, il y a deux problèmes. Ce stop très mal placé sans visibilité qui les oblige à faire dépasser le bout de leur capot sur la départementale au risque de se faire accrocher. Mais la ligne blanche de la départementale très fréquentée car c'est l'axe avant-pays - Chambéry est le souci numéro 1. Les conducteurs ne la respectent pas et doublent à l'intérieur du village et roulent très très vite.

15 000 euros de dons pour les travaux

"Un jour un des voisins a eu un énorme accident. Il a fini dans le jardin d'une maison. Heureusement il s'en est bien sorti", se souvient Gilbert Schiavon. Aujourd'hui, cet habitant de la Bridoire est prêt à offrir 15 000 euros à la mairie ou au département pour les travaux.

La mairie a déjà mis en place un miroir pour voir les voitures arriver sur la départementale et faciliter la sortie des habitants mais "il n'est pas suffisant et souvent gelé l'hiver". Les habitants proposent l'installation d'un feu tricolore qui se déclenche avec la vitesse excessive des voitures ou un ralentisseur sur la départementale.

"Le problème de La Bridoire c'est que le village est traversé par une départementale. Toutes les sorties sont dangereuses dont celle de la route du Palais mais des travaux sur des zones plus accidentogènes étaient prioritaires." - Yves Berthier, maire de La Bridoire.

Le problème c'est l'incivilité des conducteurs

La mairie devrait en discuter en conseil municipal ce lundi soir mais l'équipe municipale ne pourra pas faire de travaux sur cette sortie vers Pont-de-Beauvoisin avant quelques années.

"Le problème de La Bridoire c'est que le village est traversé par une départementale. Toutes les sorties sont dangereuses dont celle de la route du Palais mais des travaux sur des zones plus accidentogènes étaient prioritaires", expliqueYves Berthier, maire de La Bridoire. La commune éponge encore les dettes des travaux sur la sortie vers le lac d'Aiguebelette, où il y a plus d'accidents.

La mairie refuse de prendre les 15 000 euros à ce retraité parce que de toute manière les travaux coûteront beaucoup plus cher. "Le problème c'est l'incivilité des conducteurs."