La Brittany Ferries fête les 50 ans de la première traversée Roscoff-Plymouth

Il fait bien gris ce 2 janvier 1973 lorsque le premier navire de la BAI prend la mer en début de soirée. Les paysans bretons avec à leur tête Alexis Gournenec, ont fini par acquérir eux même ce cargo, le Kérisnel, après avoir essuyé les moqueries des banques et fait face à l'inertie des pouvoirs publics.

Ces paysans viennent de vivre la "crise des artichauts", une crise de la surproduction et cherchent à exporter leurs produits.

Les souvenirs d'Alain Sibiril, passager de la première traversée

Ce premier cargo, le Kerisnel, transporte uniquement du fret. Alain Sibiril, 25 ans, embarquait pour développer les transports Mesguen en Angleterre : "De mémoire, il y avait treize camions à bord. Trois étaient chargés de choux-fleurs, trois de pommes, un autre de papier à cigarettes. Les personnes qui pouvaient embarquer étaient les chauffeurs des camions. Il n'y avait pas de passagers. Ma présence était donc tout à fait exceptionnelle."

Le Kérisnel n'était d'ailleurs pas aménagé pour les voyageurs : "Les chauffeurs dormaient dans des Algeco installés sur le pont. Un Algeco supplémentaire était dédié à la restauration. On était loin de la qualité actuelle des ferries de la compagnie", constate Alain Sibiril qui a vécu 45 ans en Angleterre et a pu suivre l'évolution de la société.

2 millions de voyageurs par an

La B.A.I. Bretagne-Angleterre-Irlande, comme on appelle alors la Brittanny Ferries va rapidement acquérir un deuxième, puis un troisième navire et développer l'accueil de passagers. Aujourd'hui, elle transporte 2 millions de voyageurs et 200.000 camions par an. Avec 2.250 salariés dont 1.450 marins sous pavillon français, la compagnie bretonne reste le premier employeur de marins français.

Elle garde son cap malgré les tempêtes

Ces dernières années, la compagnie essuie tempête sur tempête, le Covid, le Brexit, et la concurrence déloyale sous des pavillons de complaisance. "On a failli mourir de mort violente avec le Covid. Le Brexit est en poison plus lent mais on devrait réussir à trouver des antidotes", commente Christophe Mathieu, président du directoire.

Malgré les difficultés, la Britanny continue à renouveler sa flotte avec cinq nouveaux navires entre 2019 et 2025. Les deux derniers seront au GNL mais aussi avec des batteries pour réduire les émissions de carbone. "A partir de 2024 et pour 100% des émissions dès 2026, nous devrons acheter des droits à émettre du CO2, en raison de l'effort collectif et nécessaire pour des questions écologiques. Il va donc falloir qu'on s'adapte, et nous l'anticipons."

Une traversée souvenir avec les comités de jumelage

Pour fêter les 50 ans de cette traversée historique, la compagnie maritime bretonne, fait appareiller son navire amiral, le Pont Aven qui larguera les amarres à 10 heures du port du Bloscon à Roscoff pour un aller-retour à Plymouth. Elle a notamment invité les 200 comités de jumelage bretons.

