La Brittany Ferries reporte à mi-mai la reprise du transport des passagers

Quelques semaines après la reprise des rotations fret entre la Bretagne et l'Irlande, la Britanny Ferries espérait pouvoir relancer le transport de passagers fin mars 2021. Finalement les restrictions imposées des deux côtés de la Manche sont maintenues, avec des autorisations de voyage limitées aux motifs impérieux. "Nous enregistrons des niveaux de réservations historiquement bas et de fait, il n’est donc tout simplement pas viable d’exploiter des lignes déficitaires pour l’instant", constate Christophe Mathieu, président du Directoire, dans un communiqué publié ce mercredi 17 février.

Quatre navires resteront à quai

Quatre navires initialement désarmés jusqu'à fin mars resteront à quai jusqu'à la mi-mai, au plus tôt : Barfleur, Bretagne, Cap Finistère et Pont-Aven. Quelques liaisons avec d'autres bateaux sont maintenues pour répondre aux besoins du fret et des voyageurs ayant des motifs essentiels pour voyager. La Brittany indique mobiliser ses équipes pour proposer des remboursements ou des reports aux clients ayant réservé leur billet.

La Brittany Ferries emploie 3.200 collaborateurs, dont 2.000 marins.