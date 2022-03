La Brittany Ferries tourne le dos à la crise et mise sur Cherbourg cette année

Dans un communiqué publié ce mardi 8 mars, la Brittany Ferries confirme la réouverture de l'ensemble de ses lignes et la mise en service de toute sa flotte (12 navires desservant la France, l'Angleterre, l'Irlande et l'Espagne). Après deux années marquées par la crise sanitaire, la compagnie qui assure notamment les traversées vers les ports anglais de Poole et Portsmouth au départ de Cherbourg indique se réjouir "de la reprise de son activité pour la saison 2022 avec le retour des navires Bretagne et Barfleur, la réouverture de la ligne historique Roscoff/Plymouth et le renforcement des liaisons France - Irlande". Cette reprise "coïncide avec _l'arrivée du Salamanca, notre premier navire fonctionnant au GPL_", ajoute le Président du Directoire de la société, Christophe Mathieu. Trois autres ferries moins gourmands en carburant devraient rejoindre la flotte de la Brittany Ferries à l'horizon 2025.

Barfleur et Salamanca sur le port de Cherbourg

Le Salamanca effectuera sa première traversée commerciale depuis Portsmouth à destination de Bilbao le 27 mars prochain et assurera par ailleurs, un aller-retour hebdomadaire entre le port anglais et Cherbourg, son port d'attache.

Le port du Cotentin retrouvera par ailleurs la silhouette du Barfleur. Après deux années d'immobilisation et plusieurs liaisons opérées en fret sur la ligne Caen-Portsmouth, le navire retrouvera sa mission historique : assurer un aller-retour quotidien entre Cherbourg et Poole, à partir du 4 avril.

Renforcement des rotations vers l'Irlande

Enfin, la Brittany Ferries confirme l'importance désormais du trafic à destination de l'Irlande. Depuis 2021, une ligne directe au départ de Cherbourg dessert le port irlandais de Rosslare et la compagnie souligne le succès de ses traversées dans le contexte de brexit. Pour autant, elle n'annonce pas renforcer ces rotations mais plutôt diversifier son offre en mettant en place à partir d'avril et jusqu'en octobre, des allers-retours au départ de Roscoff en Bretagne.