La cabine d'un poids lourd en équilibre sur une passerelle du terminal ferry de Loon-Plage

Hier vers 17h00 un ferry de la compagnie DFDS arrive au port de Loon-Plage. En débarquant un chauffeur fait un malaise cardiaque et perd le contrôle de son poids lourd. Sa cabine se retrouve dans le vide, elle n'est plus retenue que par sa remorque. Le chauffeur est toujours dans la cabine. Plus de 60 sapeurs pompiers dont des membres du GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) sont intervenus hier pendant plus de 5 heures. Sur place aussi la police, des agents du port de Loon-Plage. Ce dimanche à 21h00 les opérations de levage pour mettre le poids lourd sur la passerelle étaient encore en cours.