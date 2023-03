La carte TER Hauts-de-France à -50% pendant une semaine

C'est le moment de renouveler votre carte TER Hauts-de-France. À partir de ce vendredi et jusqu'au week-end prochain, le 25 mars, la SNCF vous la propose à moitié prix. Soit 7,50 euros pour les moins de 26 ans et 15 euros au lieu de 30 pour les plus de 26 ans.

ⓘ Publicité

15 euros au lieu de 30

La carte TER Hauts-de-France est valable un an, elle permet au titulaire et à trois accompagnants de bénéficier de 50% de réduction sur les trajets au départ et à destination de toutes les gares des Hauts-de-France vers Paris, la Normandie et certains départements de la région Grand-Est.

Vous pouvez vous procurer cette carte à moitié prix sur le site TER Hauts-de-France ou directement en gare.