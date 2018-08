La plus grande partie du viaduc des Egratz : longue de 1500 mètres et perchée à près de 70 mètres du sol

Viaduc des Égratz, Passy, France

L'effondrement du viaduc de Morandi à Gênes (Italie) qui a fait 38 morts ce mardi 14 août est dans tous les esprits des habitants de Chedde, village de Passy situé aux pieds du viaduc des Egratz. Le viaduc, long de 1469 mètres permet de rejoindre Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc par l'autoroute blanche, l'A40.

Pascale, elle, a assisté à la construction du viaduc. Les travaux ont démarré en 1977 et à son inauguration en 1981, elle se rappelle petite avoir été stupéfaite par la taille de l'ouvrage : "C'est impressionnant et c'est du solide. Je ne pense pas qu'on craigne quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai eu un frisson quand je suis passée dessous mais je suis née avec un pont sur la tête, je ne veux pas me poser la question de savoir si le viaduc va s'écrouler ou non. Je peux pas vivre avec cette peur."

"A chaque fois que j'y monte, je me demande comment ça tient", raconte Frédéric. Ce menuisier habitant à Passy a besoin d'emprunter le viaduc pour le travail. Il ajoute : "on prend un viaduc ou un pont comme tout usager de la route et on n'a pas vraiment le choix, s'il doit s'effondrer, qu'est ce qu'on peut faire ? J'ai été très surpris de voir le viaduc de Gênes tomber comme un château de carte. Après un drame pareil, on s'interroge toujours mais si on pense trop, on ne fait plus rien."

"J'ai eu un frisson lorsque je suis passée dessous" Pascale, habitante de Chedde

Plusieurs travaux ont été réalisé par la société en charge du viaduc ATMB (Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc) depuis son inauguration il y a trente-sept ans.

Les rénovations les plus récentes se sont faites sur ces trois dernières années. Près de 10 millions d’euros ont été investis. Angelina, habitante de Chedde a vu les ouvriers travailler depuis sa maison : "Les barrières de sécurité ont été refaites, la chaussée aussi. Il faut une catastrophe pour que les gens se posent des questions sur la construction de ces ouvrages. Mes parents sont Italiens alors ce drame me touche. Je pense à toutes ces familles en deuil. C'est terrible. On réfléchit à la catastrophe et on se demande si ça peut arriver chez nous un jour."

Près de dix mille véhicules empruntent le viaduc des Egratz chaque jour. Cela représente sept fois moins de véhicules que sur le pont Morandi de Gênes.