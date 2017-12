La CCI de la Haute-Vienne veut une autoroute Poitiers-Limoges

Son président est mercredi au ministère des transports pour convaincre de la viabilité d'un projet porté par des fonds privés.

Pierre Massy, président de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, entend aller vite. Et sortir de l'impasse dans laquelle la liaison routière Poitiers - Limoges se trouve depuis plus de trente ans. Depuis 1991, la mise à deux fois deux voies de la RN 147 est plus que poussive : 13 km doublés (sur 120 au total) en 26 ans. C'est peu. Trop peu pour la CCI 87.

Un projet à un milliard d'euros

L'idée, c'est de créer une autoroute de 120 km qui part de Poitiers, poursuit entre Lussac et Montmorillon, passe par Bellac et se termine au Nord de Limoges. Coût du projet : près d'un milliard d'euros. Durée des travaux : une douzaine d'années. Le financement : des fonds privés et une autoroute cédée dès l'ouverture à un concessionnaire comme cela a été le cas sur l'A65 entre Langon et Pau. Une grande entreprise du BTP serait déjà intéressée.

Un rapport rendu fin janvier

La Région Nouvelle Aquitaine soutient le projet. Reste à convaincre le gouvernement. Un rapport sur les projets routiers et ferroviaires doit être rendu fin janvier. L'objectif de la CCI de Limoges, c'est que l'autoroute 147 y figure. Un projet qui est aux antipodes de celui défendu par la chambre de commerce de la Vienne : une deux fois deux voies gratuite qui passe par Montmorillon et le Dorat pour raccorder l'A20 à hauteur de la Souterraine.