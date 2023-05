La CCI Rouen Métropole interpelle Elisabeth Borne au sujet de la LNPN et du contournement Est de Rouen

Cela fait des années que l'on entend parler de ces deux projets. Et ils n'avancent pas assez vite au goût de la CCI Rouen Métropole et des dirigeants d'entreprises en Seine-Maritime. Ils viennent donc d'écrire ce mercredi 3 mai un courrier, envoyé à la Première ministre, Elisabeth Borne, au sujet de la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN), qui devrait permettre de voyager plus rapidement en train entre l'Île-de-France et la Normandie ; et au sujet du contournement Est de Rouen , une nouvelle portion d'autoroute qui relirait l’A28 et l’A13.

"Cela fait trop longtemps qu'on attend des dessertes de qualité"

"Le projet de la LNPN n'a pas de calendrier fixe. On nous annonce dix ans d'études, c'est beaucoup trop loin de l'objectif. Et pour le projet du contournement Est, nous sommes dans la dernière ligne droite. Il faut que le gouvernement choisisse les concessionnaires, qu'il réponde aux engagements du Premier ministre Castex pris en 2021", estime Vincent Laudat, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen Métropole , en conférence de presse ce mercredi 3 mai.

La CCI demande donc à la Première ministre, Elisabeth Borne, des décisions rapides. "Pour les entreprises, pour la métropole, pour l'attractivité, pour la formation. Cela fait trop longtemps qu'on attend des dessertes de qualité", ajoute Vincent Laudat. Le président de la CCI Rouen Métropole assure que l'envoi de ce courrier n'a rien à voir avec le festival du Collectif "Non A133-A134", organisé notamment par les Soulèvements de la Terre, du 5 au 8 mai dans l'Eure, contre le contournement Est de Rouen. Le but est de "faire pression sur le gouvernement et de reparler des deux projets avant l'Armada", selon lui.