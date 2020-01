La CGT cheminots à Bordeaux veut que le gouvernement "arrête de s'entêter" sur la réforme des retraites

Le mouvement de contestation des retraites est entré dans son deuxième mois à la SNCF. Et il n'est pas question de lâcher, selon Séverine Rizzi, la secrétaire CGT cheminots à Bordeaux.

Bordeaux, France

"Le mouvement est parti pour durer jusqu'au retrait du projet actuel. C'est aussi simple que ça" prévient Séverine Rizzi la secrétaire CGT cheminots à Bordeaux. Elle affirme "comprendre le ras-le-bol des usagers", mais "leurs conditions de transports sont nos conditions de travail".

à lire aussi Grève du 6 janvier : le point sur les perturbations en Gironde

Elle promet encore "trois jours de déferlante", jeudi, vendredi et samedi avec les trois nouvelles journées de manifestations prévues cette semaine, "en espérant que ce gouvernement, qui est sourd pour le moment, va percuter, arrêter de s'entêter, d'être dans le dogme, et revenir à la raison. Se comporter comme un gouvernement en responsabilité de la population et pas comme un conseil d'administration d'une entreprise".