C'est le "jour 1" de la grande grève perlée de la SNCF annoncée le 15 mars dernier. En Isère, aucun train ne circule entre Grenoble et Lyon aujourd'hui. Au niveau national, plus de 75 % des conducteurs de trains se sont déclarés en grève.

Invité ce matin sur France Bleu Isère, Frank Boyer, secrétaire de la CGT Cheminots à Grenoble, s'est dit satisfait de l'ampleur de la mobilisation : "Nous sommes dans de bonnes dispositions, nous n'imaginions pas un tel niveau de mobilisation".

Les "rumeurs" et le "traitement médiatique" regrettable

Franck Boyer regrette néanmoins le "traitement médiatique" et les réactions de politiques, qui "entretiennent des rumeurs" notamment autour du statut des cheminots et de la prime charbon qui n'existe plus depuis les années 1970.

Quand on lui parle du départ de l'âge à la retraite des employés de la SNCF, le secrétaire CGT estime que "l'âge moyen est le même que celui du reste de la population" : "Il est assez facile de voir qui sont les vrais privilégiés et où la richesse se concentre" ironise le syndicaliste.

Franck Boyer, secrétaire CGT Cheminots de Grenoble, était l'invité du 7h50 Copier

Une priorité : lutter contre l'ouverture à la concurrence et la privatisation

Pour Franck Boyer, le statut des cheminots n'est pas le nerf de la guerre. "Ce sont les politiques qui donnent cette image. L'important n'est pas le statut, mais l'ouverture à la concurrence, la privatisation et la dette" déplore-t-il. Le syndicaliste détaille : "Depuis que le fret est ouvert à la concurrence, en 2006, le tonnage a été divisé par deux. Ce n'est pas une bonne solution, pourquoi ne pas revenir en arrière ?" Franck Boyer s'interroge : "Le meilleur réseau ferroviaire en Europe c'est celui de la Suisse et il est 100% public, donc ce n'est pas la concurrence qui apporte la qualité mais le financement qu'on consacre au transport ferroviaire".

"Désolés pour les usagers"

Le syndicaliste n'est pas non plus insensible au sort des usagers de la SNCF. Franck Boyer se dit "désolé" pour eux, pour les galères des trains supprimés, empêchant beaucoup de salariés de se rendre au travail mardi matin. Mais il pointe la responsabilité du gouvernement, et estime qu'Emmanuel Macron "a tout fait" pour aller au conflit.