La Chapelle-sur-Erdre : l'impressionnant chantier du pôle multimodal de Babinière

L'évènement est symbolique mais il a permis aux journalistes invités de se rendre compte de l'avancée de ce chantier énorme, débuté il y a un an. L'installation du pont qui traverse le périphérique nantais pour, à terme, conduire la ligne 1 du tramway jusqu'au pôle multimodal de Babinière, à La Chapelle-sur-Erdre, a débuté ce mardi. Cette nouvelle étape va durer trois jours et entraîne, de facto, une interruption du trafic entre les porte de Gesvres et de la Beaujoire.

Le pont enjambera le périphérique d'ici trois jours

Malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine et les bombardements massifs sur Marioupol, où est situé la plus grosse usine de production d'acier en Europe, le calendrier n'a pas bougé. "L'ouvrage est arrivé en pièces détachées, les poutres principales en quatre tronçons, tous les éléments transversaux à l'unité, énumère Christophe Vesvres, responsable de Matière, une entreprise spécialisée dans les ouvrages d'art métalliques. L'édifice a entièrement été soudé et assemblé sur plateforme. Il a été repris en peinture avant d'être préparé à être lancé."

À raison d'une quinzaine de mètres par heure et grâce à des câbles positionnés sur toute la longueur du pont, ce dernier va lentement glisser et passer au-dessus de la route, à l'aide d'une couche de graisse apposée et de plaques de téflon positionnées sur des vérins. "Ça va nous permettre de le déplacer de sa zone d'assemblage pour le mettre en position définitive au-dessus du périphérique", complète Christophe Vesvres.

Les ouvriers installent le mécanisme qui va permettre au pont d'être déplacé jusqu'à enjamber le périphérique. © Maxppp - Jérôme Fouquet

Un chantier à 153 millions d'euros

D'ici la fin du mois, du béton sera ensuite coulé sur la structure métallique afin de permettre l'installation des rails du tramway. En attendant, le chantier du futur pole multimodal, qui s'étend sur huit hectares, se poursuit. "Nous avons d'abord déplacé l'équivalent de 72 piscines olympiques remplies de terre d'un côté à l'autre du site pour terrasser", explique Stéphane Bis, directeur technique et maîtrise d'ouvrage à la Semitan. Autrement dit, aplanir un site, à proximité directe du périphérique, qui ne l'était absolument pas afin d'y implanter un centre de maintenance, une zone de garage pour accueillir les 61 nouvelles rames, une station de lavage pour les tramways, un P+R de 450 places, les nouveaux arrêts de bus et le futur terminus de la ligne 1.

Ce projet évalué à 153 millions d'euros et financé à plus de 90% par la métropole est un pas de plus vers la connexion des ligne 1 et 2. "Le tramway va enfin franchir l'Erdre en exploitation et s'arrêter à cette nouvelle station, développe le président de la Semitan et vice-président de Nantes Métropole, Pascal Bolo. Mais il y aura ensuite encore beaucoup d'études et de travail à faire car le franchissement du Gesvres pour arriver jusqu'à Recteur Schmitt ne sera pas du gâteau, quelque soit l'itinéraire choisi. Et là aussi, les questions environnementales pèseront très très lourd dans la balance." Une problématique qui a déjà "causé quelques sueurs froides" aux décideurs du projet de Babinière.