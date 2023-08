La Charente et la Haute-Vienne se mobilisent pour la réouverture de la ligne TER Angoulême-Limoges

Cent cinquante personnes ont participé, ce mercredi matin, à la salle des fêtes de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, à une mobilisation pour la réouverture de la ligne TER entre Angoulême et Limoges. La grande majorité des participants étaient des élus de Charente et de la Haute Vienne, avec leurs écharpes tricolores. Cette ligne est fermée "temporairement" depuis 5 ans et demi. Les élus veulent faire pression sur l'Etat pour qu'il co-finance, avec la Région Nouvelles Aquitaine, la réouverture de cette ligne TER indispensable à l'activité de la Charente et de la Haute-Vienne.

Dans le public, de nombreux élus avec l'écharpe tricolore © Radio France - Pierre MARSAT

La ligne TER est, à proprement parler, fermée entre Chabanais en Charente et Saillat en Haute-Vienne. Mais, des deux côtés, la zone géographique impactée par cette absence de trains est beaucoup plus vaste. Même l'agglomération d'Angoulême, qui est pourtant un noeud ferroviaire pour rejoindre Paris et Bordeaux, est touchée.

"S'il faut monter debout sur la table, nous monterons debout sur la table" (Philippe Bouty, président du Conseil Départemental de la Charente

Les travaux de rénovation de la ligne Angoulême-Limoges, estimés à plus de 200 millions d'euros, doivent faire l'objet du futur contrat de plan Etat Région 2023-2027. Si la Région Nouvelle Aquitaine a déjà fait savoir qu'elle mettrait 100 millions au pot, l'Etat n'a toujours pas fait connaître sa position. Les négociations Etat-Région sur le volet "mobilités" du contrat de plan doivent commencer dans les prochaines semaines

