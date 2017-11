La chute des feuilles mortes oblige la SNCF à fermer provisoirement deux lignes de trains

Ne comptez pas prendre un train pour Montluçon ou Felletin au départ de Gueret. Ces deux lignes TER sont suspendues à cause de la chute des feuilles mortes. Elles se transforment en bouillie au passage des trains et cela perturbe le fonctionnement des aiguillages.

C'est l'automne, les arbres prennent de jolies couleurs et la SNCF voit rouge.

Une fois de plus, la chute des feuilles perturbe la circulation des trains. Et cette fois ci, cela oblige carrément la SNCF a femer provisoirement deux lignes de TER. Sur le tronçon Gueret-Montluçon, la circulation des TER est suspendue jusqu'au 27 novembre et sur la ligne Gueret-Felletin, plus de trains jusqu'au 10 decembre.

On m'a dit qu'il y avait un problème technique, j'ai du demander a ma mère de venir me chercher" Morgane, qui tente de rentrer à Montluçon

Comment expliquer que de simples feuilles mortes puissent bloquer un train de plusieurs tonnes ? en fait elles se transforment en bouillie, et cela bloque les appareils. Les aiguillages n'arrivent plus a détecter les trains.

Pres de Nantes, cela a provoqué le déraillement d'un train "- Yann Désenfant, de la CGT Cheminot

C'est joli , mais cela pourrait pertuber la circulation des TER pendant 3 à 4 semaines © Maxppp - Sebastien Jarry - Maxppp

On vous explique pourquoi les feuilles bloquent les trains Copier

Bon l'automne, ça arrive toutes les années, mais la SNCF avoue être un peu prise de court. La meilleure solution, c'est de balayer régulièrement les rails, mais ces trains-balayeuses, il n'y en a pas partout. Ils sont d'abord affectés sur le tronçon Guéret-Limoges plus fréquenté. C'est promis, ils arrivent sur les lignes Montluçon et Felletin , qui du coup pourraient rouvrir plus tôt que prévu. En attendant, les trains sont remplacés par des bus, et le trajet est plus long.

On peut consulter la circulation des trains en temps réel sur ce site de la SNCF.