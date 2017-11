La circulation ce week-end en Ile-de-France : 3 métros et 2 RER perturbés, attention à la manifestation de samedi

Trois lignes de métro et deux RER sont perturbés ce week-end. Si vous prenez votre voiture, attention. Samedi, une manifestation se déroule de Péreire jusqu'à l'Elysée et le match PSG-Nantes commence à 17h au Parc des Princes. Samedi et dimanche, il y a un salon porte de Versailles.

Comment se présente la circulation sur la route et dans les transports en commun ce week-end à Paris et en Ile-de-France ? Philippe Marty, journaliste au pôle Mobilité de France Bleu Paris a répertorié les principales difficultés.

Les transports en commun

LIGNE 14 DU METRO : en raison des travaux préparatoires au prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, le trafic est interrompu entre les stations Saint-Lazare et Madeleine dimanche 19 novembre de 5 h 30 à 17 h 00.

LIGNE 4 DU METRO : travaux jusqu’au 26 novembre. La station Réaumur Sébastopol est fermée. L’arrêt n’est pas marqué.

LIGNE 12 DU METRO : travaux jusqu’au 30 novembre. La station Trinité-d’Estienne-d’Orves est fermée. L’arrêt n’est pas marqué.

RER C : travaux samedi et dimanche. Le trafic est interrompu entre Pontoise et Péreire-Levallois.

RER D : travaux dimanche de 22h10 jusqu'à la fin du service. Le trafic est interrompu entre les gares de Villeneuve-Saint-Georges et Melun. Il y a des bus de remplacement.

Sur la route

SALON : samedi et dimanche, le salon Créations et Savoir Faire (loisirs créatifs) a lieu à Paris Expo Porte de Versailles. Des ralentissements sont à prévoir sur le périphérique dans les deux sens aux abords de la Porte de Versailles.

MANIFESTATIONS : samedi une manifestation nationale a lieu en direction de l’Élysée. Le départ est fixé à 14h au métro Péreire. La manifestation doit se terminer à l’Élysée. L'action a été organisée à l’appel du Front-Social, de Solidaires, du DAL, de SUD PTT et de la CGT.

SPORT : samedi à 17h00 coup d'envoi du match PSG-Nantes au Parc des Princes. La circulation sera difficile aux abords du stade et sur le périphérique à la Porte de Saint Cloud dans les deux sens.