La circulation ce week-end en Ile-de-France : restreinte le matin du 11 novembre sur les Champs-Elysées

Attention si vous devez prendre la ligne J et N du Transilien et la ligne 3bis du métro. Elles sont coupées tout le week-end. Le samedi 11 novembre, si vous circulez en voiture, évitez les Champs-Elysées le matin. L'après-midi, le trafic sur l'A1 et l'A86 sera compliqué pour cause de match.

Quelques problèmes de circulation sont à prévoir dans Paris surtout le samedi 11 novembre. Dans les transports en commun, plusieurs lignes ne vont pas fonctionner ce week-end.

Dans les transports en commun

Ligne J du Transilien interrompue tout ce week-end sur deux axes.

• Conflans Sainte Honorine – Mantes la Jolie : des bus de substitution roulent et desservent toutes les gares intermédiaires.

• Paris Saint-Lazare – Ermont Eaubonne : les bus de substitution partent de la gare de Bécon-les-Bruyères (Courbevoie) accessible depuis la Gare St Lazare par la ligne L du transilien. Ils desservent toutes les gares intermédiaires jusqu’à Ermont-Eaubonne.

Ligne N du Transilien interrompue tout le week-end entre La Verrière et Rambouillet (Yvelines). Des bus font la jonction avec les Transilien arrivant ou partant de La Verrière.

La ligne 3bis du métro est aussi interrompue tout le week-end.

Sur les routes

Cérémonie du 11 novembre : perturbations à prévoir sur les Champs-Elysées dans la matinée.

Match de rugby France-Nouvelle Zélande au Stade de France ce samedi soir : la circulation pourrait être compliquée sur l’A1 et l’A86 à l’approche du Stade dès le début d’après-midi.