La circulation ce week-end en Ile-de-France : compliquée à cause des grands salons de la porte de Versailles

La circulation risque d'être compliquée sur le périphérique, intérieur et extérieur, autour de la Porte de Versailles, de la porte de la Plaine et de la Porte de Sèvres. Plusieurs événements ont lieu au Parc des Expositions, samedi et dimanche.

Comment allez-vous circuler ce week-end à Paris et en Ile-de-France? Laura Lavenne du PC Mobilité de Radio France vous donne les principaux points noirs de cette fin de semaine dans notre région. Pour vous aider à circuler, pensez aussi à écouter les points trafic toutes les heures ce weekend sur France Bleu Paris.

Sur la route

Trois grands salons, Kidexpo, le salon du chocolat et la Foire d'automne de Paris, ont lieu ce weekend à la porte de Versailles. La circulation va être difficile dans ce quartier mais aussi sur le périphérique dans les deux sens, porte de Versailles, porte de la Plaine et Porte de Sèvres. A l'ouverture (10h) et à la fermeture (entre 18h et 19h) le trafic sera très dense. Pour éviter les bouchons utilisez plutôt les transports en commun pour venir à ces salons. Si ce n'est pas possible, évitez le début de matinée et la fin d'après-midi.

Les transports en commun ce week-end

La ligne C du RER sera perturbée, en raison des travaux d'automne sur toute la ligne. Ils ont lieu toute la journée durant le week-end. Si vous empruntez cette ligne pour quitter Paris, attendez-vous à un allongement des temps de parcours et à un nombre de trains limité. Les horaires sont donc modifiés.

Du 24 octobre au 9 décembre, les horaires de la Ligne "R" entre Paris Gare de Lyon et Montargis sont avancés ou retardés, toute la journée, en raison de travaux de maintenance.

Le dimanche 29 octobre uniquement pas de train "J" entre Paris Saint-Lazare et Ermont. Des bus de substitution sont mis en place, du début du service, jusqu'à 18h.

Vacances de Toussaint

A l'occasion de ce deuxième weekend de vacances, pas de grosses difficultés attendues. Bison Futé colore l'Ile-de-France en orange dans le sens des départs ce vendredi. Le reste du weekend est classé vert, en Ile-de-France comme au niveau national.