La circulation des bus et tram toujours perturbée ce dimanche dans l'agglomération bordelaise

Le mouvement social se poursuit à TBM qui ne prévoit qu'un tram toutes les 30 voire 60 minutes. Les bus et trams ne circulent qu'entre 6h ce dimanche matin et 21h. Les bus 2, 8, 11, 12, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 45, 50, 51, 52, 54, 55 et 57 ne circulent pas du tout. Les bus 3, 5, 10 et 15 ne passent que toutes les heures ce matin puis toutes les demi-heures cet après-midi.

Capture d'écran TBM - TBM