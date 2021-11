La circulation des cars scolaires de nouveau très perturbée ce lundi sur le réseau Rémi

Une nouvelle journée de grève démarre ce lundi sur le réseau de transports Rémi. Les lignes régulières et circuits scolaires seront fortement perturbés.

Il faut à nouveau s'attendre à de très fortes perturbations, ce lundi 29 novembre, sur les lignes régulières et les lignes scolaires du réseau de transport Rémi, géré par la région Centre-Val de Loire. Dans le Loiret, plus de 30 circuits de ramassage scolaire ne seront pas assurés ce lundi, matin et soir.

Côté lignes régulières, une vingtaine d'entre elles sont impactées par cette nouvelle mobilisation des salariés des entreprises de transport dans la région. Depuis le 8 novembre dernier, ils sont en grève pour réclamer des hausses de salaires, notamment. Un mouvement est très suivi dans le Loiret.

Nouvelles négociations

Dans la semaine, une délégation du personnel et les représentants de l'entreprise seront reçus par Philippe Fournier, vice-président du conseil régional, en charge notamment des transports. "Il faut qu'il y ait un accord sur les conditions de travail et les salaires", affirme Philippe Fournier. La région "sera un facilitateur" de ces négociations, explique l'élu.

"Il y a un vrai problème d'attractivité dans les métiers du transport. Et ça passera par une hausse des salaires, mais pas que", poursuit Philippe Fournier. "Il faut faire évoluer les conditions de travail, c'est notre rôle, en tant qu'homme ou femme politique, de le dire."