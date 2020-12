La circulation des piétons réglementée sous le pont Albert-Louppe près de Brest

Les promeneurs et autres pêcheurs à pied ne peuvent plus circuler sous le pont Albert-Louppe sur la commune de Plougastel-Daoulas, annonce ce lundi 14 décembre la préfecture du Finistère. Sur la rive nord, au Relecq-Kerhuon, un tunnel sécurisé a été posé le 10 décembre au niveau du sentier côtier GR34 pour permettre le passage des piétons.

Sur la commune du Relecq-Kerhuon, les piétons sont obligés d'emprunter un tunnel de chantier pour franchir l'ouvrage. - Préfecture du Finistère

Un monument en péril

Une nouvelle mesure de précaution, qui fait suite à l'interdiction des tracteurs sur le pont en mai 2019. Quelques mois plus tôt, en juillet 2018, les experts du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) avaient estimé dans leur rapport d'inspection détaillée que le béton armé du pont était très endommagé.

Trop dangereux, le monument - qui a fêté son 90e anniversaire le 9 octobre dernier - a même été rayé du parcours de la première étape du Tour de France 2021. Contrairement à 2008, les coureurs et véhicules suiveurs rallieront Plougastel par la voie express, et le pont de l'Iroise.

L'Etat face à un choix

La préfecture indique aussi que des filets de protection sont en train d'être posés pour empêcher la chute de morceaux de béton. Le chantier devrait se terminer à l'été 2021.

Enfin, un comité technique d'experts a été chargé de "compléter le diagnostic" et de proposer "un scénario de travaux sur le long terme". L'Etat, propriétaire du pont, devra rapidement choisir entre une restauration complète, estimée à près de 30 millions d'euros, et une déconstruction pure et simple.