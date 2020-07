La circulation des TER entre Metz et Nancy très perturbée après la chute de câbles électriques

Les TER qui circulent entre Nancy et Metz doivent être détournés depuis 5 heures 30 ce matin à cause d’une caténaire endommagée à Marbache, près de Frouard. Deux câbles électriques sont tombés dessus. La situation va rester perturbée jusqu’à au moins 16 heures.

Des trajets en train perturbés, rallongés, depuis 5 heures 30 ce matin entre Metz et Nancy à cause d’un câble électrique tombé sur une caténaire à Marbache, près de Frouard. Deux trains par heure sont détournés par la Meuse, par Lérouville près de Commercy, d’autres sont supprimés. Des cars prennent le relais entre Pont-à-Mousson et Frouard. Il faudra patienter jusqu’à au moins 16 heures pour que déblayer et réparer les dégâts.