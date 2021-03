Depuis le début d'après-midi ce lundi 1er mars, les TER ne circulent plus entre Strasbourg et Offenbourg. Une barre de fer a été déposée sur l'une des voies, endommageant un train.

La circulation des TER entre Strasbourg et Offenbourg à l'arrêt après un acte de vandalisme

C'est une barre de fer, déposée sur l'une des voies TER entre Strasbourg et Offenbourg qui a totalement coupé la circulation ce lundi 1er mars en début d'après-midi. Un "acte de vandalisme" pour la SNCF qui s’attelle à rétablir la circulation le plus rapidement possible.

La barre de fer a endommagé un TER vers 14 heures. La dizaine de passagers présents à bord a été prise en charge en taxi. Des équipes de relevages s'occupent actuellement de faire repartir le train. La reprise progressive du trafic, prévue initialement aux alentours de 19 heures, est repoussée à 22 heures suite à l'ouverture d'une enquête par la police judiciaire de Strasbourg