La circulation des TER interrompue ce samedi entre Gardanne et Meyrargues

Marseille, France

Ce samedi 2 février, le trafic des TER sera totalement interrompu entre Gardanne et Meyrargues (à partir de vendredi soir 23h59 et samedi 23h59) en raison de travaux sur le passage à niveau n°110 situé entre Aix-en-Provence et Gardanne. En revanche, les TER circuleront entre Marseille et Gardanne avec une possibilité d'aller à Aix avec une connexion à Simiane.

Des travaux de modernisation sur la ligne SNCF entre Marseille et Aix-en-Provence

Il s'agit de moderniser la ligne ferroviaire Aix -Marseille pour augmenter l'offre ferroviaire et doubler d'ici à 2021 le nombre de voyageurs transportés sur cette liaison au coeur de la métropole. Ce projet de 180 millions d'euros est cofinancé par l'état, la Région PACA et le département des Bouches-du-Rhône.