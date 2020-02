La circulation des TER interrompue entre Metz et Forbach pour plusieurs semaines

La circulation des TER est interrompue depuis mercredi après-midi entre Metz et Forbach suite à un affaissement de terrain. La situation va durer. Un plan de transport sera mis en place dès jeudi. Les ICE et TGV qui passaient sur la voie seront détournés par Kehl, prés de Strasbourg.

Les Ter ne circuleront plus entre Metz et Forbach suite à un affaissement

Créhange, France

Plus aucun train ne circule entre Metz et Forbach depuis ce mercredi après midi. Il y a eu un affaissement de talus à Créhange entre Herny et Faulquemont. Les travaux devraient durer plusieurs semaines. En attendant les ICE, les TGV Allemands qui circulent entre Metz-Forbach et Sarrebrück sont détournés par Kehl à côté de Strasbourg.

Un affaissement suite aux intempéries

Le terrain s'est affaissé juste avant la gare de Faulquemont à Créhange mercredi, et la voie numéro 1 dans le sens Metz-Forbach est devenue trop instable. Il est impossible de faire circuler un train dessus.

Trois TER Metz-Forbach sont détournés par Bouzonville, les TGV et les ICE, sont à l'arrêt mercredi après-midi.

Un plan de transport à prévoir

Dés jeudi un plan de transport sera mis en place, sans doute par car pour acheminer les voyageurs entre Metz et Forbach.

La SNCF annonce des travaux très compliqués. Le secteur est difficilement accessible. Il n'y aura pas de train entre Metz et Forbach, pas de TGV Metz-Sarrebruck avant plusieurs semaines explique la SNCF. Il n'y a pas de problème en revanche dans l'autre sens.

En 2018, la circulation des TER avait déjà été interrompue en raison d'un affaissement à Beining-Les-St-Avold.