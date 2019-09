La circulation des TER perturbée entre Dijon et Montereau à cause de travaux sur les voies

Attention si vous devez prendre le train entre Dijon, Laroche-Migennes et Montereau. De grosses perturbations sont prévues pendant quatre week-ends, à partir de ce samedi 21 septembre, à cause de travaux sur les voies. Des cars de substitution sont mis en place par la SNCF.

Yonne, France

Le trafic des TER va être perturbé sur la ligne Dijon, Laroche-Migennes, Montereau dès ce week-end. Des travaux sont prévus sur les voies et ils vont durer quatre week-ends. La ligne entre Dijon et Laroche sera impactée jusqu'au 13 octobre, celle entre Laroche et Montereau jusqu'au 6 octobre.

Des cars de substitution seront mis en place par la SNCF.

Vérifiez bien votre gare d'arrivée à Paris

Attention, les TER qui circuleront tout de même ces week-ends arriveront en gare de Lyon à Paris et non à Bercy comme c'est le cas habituellement. Vérifiez donc bien votre gare d'arrivée sur votre billet.

Autre conseil de la SNCF : vérifiez bien également les horaires de départ si vous prenez le train ce week-end et les trois suivants.