La circulation des TER perturbée par une grève ce lundi en Franche-Comté

Des perturbations sont à prévoir ce lundi 1er mars dans la circulation des TER en Franche-Comté,en raison d'un mouvement de grève. Les trains Intercités et les TGV circulent normalement.

En raison d'un mouvement de grève, le trafic des trains TER sera perturbé ce lundi 1er mars en Franche-Comté. Les trains Intercités et les TGV circuleront normalement, mais pour les trains express régionaux la SNCF prévoit:

Deux trains sur trois entre Besançon et Dijon.

Deux trains sur trois sur la ligne Besançon-Montbéliard-Belfort.

Sur l'axe Dole-Pontarlier-Vallorbe et sur la ligne Dole-St Claude, les trains sont remplaçés par des autocars.

Il n’y aura pas de navettes ce lundi entre les gares de Besançon Viotte et de Besançon TGV.

Des cars à la place des trains également sur la ligne des horlogers, entre Besançon, Morteau et La-Chaux-de-Fond, mais là c'est pour une durée de huit mois: à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin octobre les trains ne circulent plus, la ligne va subir des travaux de modernisation.

La SNCF vous recommande de vous renseigner avant d'entamer votre voyage, sur le site des TER Bourgogne-Franche-Comté.