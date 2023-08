La circulation des TER très limitée entre Toulouse et Tarbes à cause d'un problème électrique

Attention si vous aviez prévu de prendre un train pour le tout début du mois d'août : la circulation des trains est perturbée sur la ligne entre Toulouse et Pau. Elle se fait sur une seule voie et les liO trains sont limités à Tarbes depuis Toulouse. Tous les TER partis de Toulouse s'arrêtent à Tarbes. "Il y a une avarie d'alimentation entre Lourdes et Tarbes, un problème sur un caténaire", explique la SNCF. "Des travaux seront effectués dans la nuit du 1er au 2 août, les équipes sont à pied d'œuvre", précise la communication. La reprise normale est prévue le mercredi 2 août 2023, à 18h.

ⓘ Publicité

En attendant, la circulation des Intercités et TGV est normale, si vous voyagez vous serez donc invité à prendre soit un Intercités soit un TGV, soit un bus.

Par ailleurs, la Région Occitanie et la SNCF lancent une offre "+=Flex" ce mardi 1er août. Elle s'adresse aux 27 à 59 ans. L'idée est simple : plus on voyage et moins on paie. La Région promet des économies de 20 à 90% et de ne jamais dépasser les 90 euros par mois. Il suffit pour en bénéficier de télécharger l'application "Fairtiq" (un Q blanc dans un carré rouge) de renseigner ses coordonnées, puis d'activer la géolocalisation et d'activer les notifications à la gare, en tapant sur START au départ et STOP à l'arrivée. Le billet est automatiquement généré. Toutes les explications sont ici. La Région espère attirer 100.000 voyageurs par jour, soient 20.000 de plus qu'aujourd'hui.