La circulation des TGV Est et des TER Vallée de la Marne perturbée après un accident

En raison d'un accident de personne en région parisienne peu avant 17 h 30, la circulation des TGV Est est fortement perturbée ce jeudi 16 juillet. Un TGV a été supprimé au départ de la gare de l'Est à Paris et le trafic des TER Vallée de la Marne est aussi impactée.

La circulation des trains au départ de la gare de l'Est à Paris est perturbée ce jeudi 16 juillet, en raison d'un accident de personne qui est survenu en gare de Gagny en région parisienne peu avant 17 h 30 selon la SNCF. Les secours et la police sont sur place. La circulation des TGV Est est impactée au départ de Paris mais aussi au départ de Reims.

Un TGV a été supprimé au départ de la gare de l'Est à Paris, et un TGV Reims- Paris a du être dérouté vers la gare du Nord. Et le trafic des TER Vallée de la Marne est aussi perturbée notamment entre Paris et Châlons-en-Champagne et entre Paris et Château-Thierry.