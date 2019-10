La circulation des TGV perturbée ces deux prochains week-ends entre Paris et la Bourgogne-Franche-Comté

La SNCF réalise depuis février 2019 des travaux de modernisation sur la ligne Dijon-Paris. Il n'y aura pas notamment de trains entre Paris et Belfort Montbéliard TGV du samedi 5 octobre à 10h30 au dimanche 6 octobre à 14h30.

Meroux, France

Si vous souhaitez aller à Paris en train ces deux prochains week-ends, il va falloir vous organiser car la circulation sera perturbée. SNCF Réseau réalise des travaux de modernisation depuis février 2019, jusqu'en janvier 2020 sur ligne Dijon-Paris, au niveau du poste électrique en gare de Laumes.

Par conséquent, le trafic des TGV et TGV Lyria est perturbé entre Paris, la Bourgogne-Franche-Comté et la Suisse. Ainsi, il n'y aura pas de train direct entre Paris et Belfort Montbéliard TGV:

du samedi 5 octobre à 10h30 au dimanche 6 octobre à 14h30

du samedi 12 octobre à 12h au dimanche 13 octobre à 9h.

Ces restrictions concernent aussi la gare TGV de Besançon.

La SNCF précise que ces travaux visent à: "améliorer la régularité des circulations ferroviaires, veiller au bon fonctionnement des installations de signalisation en temps réel et informer plus efficacement les clients en gare". Le coût total de ce chantier est estimé à 2,7 millions d'euros.