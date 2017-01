La circulation des Thalys interrompue entre Paris et Bruxelles

Plus aucun Thalys ne circule entre Paris et Bruxelles, ce vendredi après-midi, en raison d'un incendie. Thalys n'a pas encore communiqué d'heure de reprise du trafic.

La circulation des Thalys entre Paris et Bruxelles est interrompue dans les deux sens, ce vendredi après-midi. En cause : un incendie dans la motrice d'un train qui faisait la liaison entre les deux villes. Thalys a annoncé que l'incident n'avait pas fait de victime.

"Le train a été immobilisé à hauteur de Wannehain, en Belgique, non loin de la frontière française", a précisé Thalys qui ajoute que "la situation a été traitée par le personnel de bord et les pompiers" et est "totalement sous contrôle". Aucune information n'a été donnée sur une éventuelle reprise du trafic.