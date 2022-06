Les trains qui assurent la liaison entre Paris et la Normandie ne circuleront pas de ce vendredi soir minuit à dimanche 16h, pour cause de travaux. La SNCF va mettre en place des trains à double rame, disposant de 1.000 places, en fin de week-end pour compenser.

La circulation des trains entre la Normandie et Paris interrompue quasiment tout ce week-end

Presque aucun train entre la Normandie et Paris pour ce premier week-end de juillet. Deux chantiers, dans la Manche et en région parisienne, entraînent en effet l'annulation du trafic ferroviaire à partir de minuit dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet. La reprise est prévue le dimanche 3 juillet à 16h.

Dans le détail, les travaux de raccordement de la voie du Homet en gare de Cherbourg vont interrompre totalement la circulation des trains dans la gare manchoise, du vendredi 1er juillet à 23h59 au dimanche 3 juillet à 6h du matin. Des bus de substitution sont prévus pour relier Cherbourg à Valognes et Carentan. En Ile-de-France, les travaux de rallongement du RER E entraineront une interruption du trafic entre Mantes-la-Jolie (Yvelines) et Paris. Tous les trains partiront et s'arrêteront donc en gare d'Evreux.

La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leurs déplacements, c'est-à-dire de partir le vendredi et de rentrer le dimanche après 16h. Elle promet d'ailleurs la mise en place de trains à double rame, c'est-à-dire de 1.000 places, en fin de week-end pour compenser. Le nombre de trains en circulation ne sera cependant pas augmenté.