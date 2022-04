La circulation des trains entre Nice et Marseille interrompue dès samedi

La circulation des trains entre Nice et Marseille sera interrompue durant les deux prochains week-end, les 16 et 17 avril puis les 23 et 24 avril. La SNCF fait des travaux d'aiguillages sur les voies. Aucun TGV ne partira ou n'arrivera à Nice.