La circulation des trains entre Nice Marseille sera interrompue durant les deux prochains week-end, les 16 et 17 avril puis les 23 et 24 avril. La SNCF fait des travaux d'aiguillages sur les voies. Aucun TGV ne partira ou n'arrivera à Nice.

La circulation des trains entre Nice et Marseille interrompue durant deux week-end

Choisir le week-end de pâques était-il judicieux pour mener de tels travaux ? La SNCF interrompt le trafic des trains entre Nice et Marseille les 16 et 17 avril, ainsi que les 23 et 24 avril. Il s'agit d'un remplacement d'aiguillages qui nécessite d'interrompre tout le trafic.

L'offre de trains durant les travaux - SNCF/DR

Conséquence sur le réseau national : les TGV Paris - Marseille - Toulon - Nice auront pour origine et terminus Marseille. "Ces trains ouvriront tardivement à la vente", explique la SNCF sur son site. Les détails sur ces travaux sont disponibles ici.