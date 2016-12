La circulation des trains est coupée entre Bordeaux et Toulouse

Un incident technique s'est produit sur un train de marchandises ce jeudi matin près d'Agen. La circulation entre Agen et Bordeaux a repris, mais la ligne Bordeaux-Toulouse reste très perturbée. Des trains sont annulés, d'autres remplacés par des bus. Circulation sur une voie prévue vers 12h30.

Depuis 7h15 ce jeudi, un train de frêt est tombé en panne à deux kilomètres avant Agen dans le sens Bordeaux-Toulouse. Il a subi une panne de pantographe, qui relie le train aux caténaires fournissant l'alimentation électrique. La SNCF évoque bien une panne technique et pas un acte de malveillance. Elle a envoyé ses équipes sur place.

Les agents de la SNCF continue d'intervenir sur le train mais la circulation a progressivement repris entre Agen et Bordeaux depuis 10 h 30. Mais il reste toujours des perturbations entre Toulouse est Bordeaux : un TGV est toujours à l’arrêt à Toulouse, et les passagers d’un autre train, qui était bloqué à 200 m d’Agen ont dû prendre le bus jusqu’à Bordeaux.

Circulation partielle prévue aux alentours de 12 h 30

La SNCF prévoit un retour à la circulation sur une voie aux alentours de 12 h 30. Six trains, TGV et TER, sont bloqués en gare à Bordeaux, Agen et Toulouse. Certains TER sont remplacés par des bus de substitution. Pensez à vous renseigner auprès de la SNCF avant de vous rendre en gare.