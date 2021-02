La circulation des trains est interrompue entre Rodez et Capdenac jusqu'au 22 février

Ce lundi après-midi, la tempête Justine qui balaie une partie de notre région et les intempéries qui vont avec ont eu des conséquences importantes à Aubin, une petite commune d'Aveyron, juste à côté de Decazeville. Les pluies qui se sont abattues ont fini par faire s'effondrer un talus qui soutenait la voie ferrée. Sur les images, on voit très nettement l'éboulement de la terre et la route en contrebas totalement recouverte.

Substitution par bus pour les TER et le train de nuit

Sur les rails, la SNCF a fait le nécessaire en stoppant le trafic sur la ligne reliant Rodez à Capdenac. Après expertise, la SNCF a déterminé la nécessité de trois semaines de travaux. Le trafic va rester interrompu dans les deux sens de circulation jusqu'au 22 février. Dans l'intervalle, ce sont des bus de substitution qui assureront le trajet.

Le train de nuit entre Paris et Rodez est aussi concerné. La locomotive qui d'habitude est raccrochée à Brive pour aller en direction du Lot et de l'Aveyron restera à quai. Dans un premier temps, la SNCF met en place une substitution par bus entre Brive, Rodez et les nombreuses gares lotoises et aveyronnaises desservies (Rocamadour, Gramat, Figeac, Viverz-Decazeville, etc).