La circulation des trains est interrompue entre Somain et Valenciennes après un affaissement de terrain

Ce dimanche 16 avril, les trains ne circulent plus entre Raismes et Valenciennes. Cette nuit lors d'un chantier, un fontis c'est à dire un affaissement de terrain a été découvert entre Somain et Valenciennes. Ce matin, la circulation des trains est donc impactée.

ⓘ Publicité

Les travaux pourraient durer une semaine

Pour les TGV qui circulent sur cet axe, la circulation des trains a été détournée via Lille. Pour les TER, la circulation des trains entre Valenciennes et Douai est déviée via Lourches avec un temps de trajet rallongé de 15 minutes environ. Enfin pour les trains prévus en gare de Raismes et de Wallers, une substitution routière est mise en place avec des taxis ou autocar selon les besoins.

Concernant le fontis découvert entre Raismes et Valenciennes, des équipes techniques sont sur place actuellement. Une inspection complémentaire va être menée et les travaux pourraient durer une semaine.