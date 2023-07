La circulation des trains perturbée à cause d'un incendie sur les voies près de la gare Lille Flandres

La journée est maudite du côté de la gare Lille Flandres ce mercredi 19 juillet. Après l'évacuation de la gare ce matin, en raison d'un appel malveillant évoquant une menace terroriste , un incendie s'est produit au niveau des voies et à proximité des voies à Marcq-en-Baroeul. Le trafic des trains a donc été impactée vers et en provenance de la gare Lille Flandres en cette fin de journée

Le feu a pris à proximité des voies à Marcq-en-Baroeul

Le feu a pris sur les voies et à proximité des voies vers 18h15 au niveau de Marcq-en-Barœul. Les pompiers ont été appelés pour un feu de broussailles, le feu s'est propagé à un cabanon de jardin, à un coffret électrique qui alimentait une antenne télécom, à de la végétation et du câblage à proximité de la voie SNCF. Sept sapeurs-pompiers sont intervenus sur place avec le fourgon de Bouvines.

Pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers sur l'incendie, le courant électrique a été coupé et la circulation a été coupée. Plus aucun train ne pouvait alors entrer ni sortir de la gare Lille Flandres. La circulation des trains a donc été impactée sur une grande partie du réseau autour de la gare et ce pendant une bonne demi-heure.

Les axes Lille-Courtrai et Lille-Hazebrouck encore impactés

Peu avant 20 heures, les pompiers ont terminé leur intervention. Le courant a été rétabli sur une partie du secteur, permettant la reprise du trafic pour la plus grande majorité des trains. Le trafic devrait reprendre progressivement. En revanche, les liaisons Lille-Courtrai et Lille-Hazebrouck sont toujours impactées.